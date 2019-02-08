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Международный Паралимпийский комитет условно восстановил ПКР в правах

Есть обновление от 12:07

Дополнительные условия для снятия ограничений с ПКР будут объявлены 15 марта

Международный Паралимпийский комитет условно восстановил ПКР в правах
Фото: ТАСС, Сергей Савостьянов

Москва. 8 февраля. INTERFAX.RU - Президент Международного паралимпийского комитета России Эндрю Парсонс объявил о частичном восстановлении членства Паралимпийского комитета России (ПКР).

"МПК объявил 8 февраля, что при определенных условиях снимает отстранение ПКР до 15 марта, когда будут объявлены дополнительные критерии восстановления", - говорится в заявлении МПК.

"Это решение было принято, так как российская сторона выполнила 69 пунктов дорожной карты из 70", - отмечается в заявлении.

При этом подчеркивается, что единственным невыполненным пунктом стало признание доклада независимого эксперта Всемирного антидопингового агентства Ричарда Макларена.

Парсонс на пресс-конференции в Бонне отметил, что МПК 15 марта сообщит об условиях, которые Паралимпийский комитет России должен будет продолжать выполнять. Он заявил, что, в частности, РУСАДА должна продолжать выполнять требования ВАДА, и вся антидопинговая деятельность должна беспрепятственно осуществляться в России.

Как заявил Парсонс, в МПК осознают, что Россия, скорее всего, никогда не признает позиций доклада Макларена.

Российские спортсмены смогут выступить на Паралимпиадах 2020 и 2022 годов только при соблюдении строгих критериев, отметил Парсонс. По его словам, паралимпийцы из РФ и после решения разрешить им выступать на паралимпиадах останутся самыми часто тестируемыми участниками соревнований.

Согласно заявлению МПК, Паралимпийский комитет России должен будет компенсировать затраты на тестирование спортсменов. "ПКР должен будет оплачивать МПК расходы, которые вырастут в связи с увеличением количества тестируемых российских спортсменов. Эти тесты будут проходить под юрисдикцией МПК до 31 декабря 2022 года", - говорится в сообщении.

При этом отмечается, что каждые полгода в течении как минимум трех лет ПКР должен будет предоставлять в МПК отчет о выполнении критериев.

Ранее в декабре 2018 года в ПКР сообщали, что комитет выплатил всю сумму компенсаций Международному паралимпийскому комитету для восстановления статуса - 257,5 тыс. евро.

Членство Паралимпийского комитета России в МПК было приостановлено в августе 2016 года на основании выводов доклада Макларена.

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Теги: Международный Паралимпийский комитет, Паралимпийский комитет России, ПКР

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