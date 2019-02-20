ЦСКА выиграл регулярный чемпионат КХЛ

Москва. 20 февраля. INTERFAX.RU - Московский ЦСКА досрочно стал победителем регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

В среду он со счетом 2:1 обыграл на своем льду соперников из ярославского "Локомотива" (победитель встречи определился в серии буллитов) и, набрав 104 очка, стал недосягаем до ближайшего преследователя, петербургского СКА.

Таким образом, ЦСКА получает Кубок континента, вручаемый победителю регулярного чемпионата. Впервые армейский клуб из Москвы выиграл "регулярку" в сезоне-2014/15, теперь он – четырехкратный чемпион КХЛ.

Однако ни разу за всю историю КХЛ победитель регулярного чемпионата лиги в том же сезоне не выигрывал плей-офф - Кубок Гагарина.