Вратаря "Слована" дисквалифицировали на 5 матчей за метание клюшки в арбитра

Москва. 19 февраля. INTERFAX.RU - Континентальная хоккейная лига (КХЛ) дисквалифицировала на пять матчей вратаря братиславского ХК "Слован" Якуба Штепанека, метнувшего в арбитра клюшку.

"На основании представленных материалов принято решение оставить без изменений наказание, наложенное на голкипера "Слована" Якуба Штепанека по п.1.30. статьи 27 Дисциплинарного Регламента КХЛ, дисквалифицировать на пять матчей и подвергнуть денежному штрафу", - говорится в сообщении пресс-службы КХЛ.

В начале третьего периода матча против рижского "Динамо" в Латвии судья остановил игру после того, как Штепанек подтолкнул нападающего хозяев Брэндона Макмиллана. Недовольный решением судьи, чешский спортсмен ударил своей клюшкой по клюшке соперника в сторону арбитра, и "бросок" оказался точным. За это вратарь был удален до конца матча.

Эпизод произошел при счете 2:0 в пользу рижан, а после того, как вместо Штепанека ворота занял Михал Войвода, "Динамо" забросило еще три шайбы. Итоговый счет - 5:0 в пользу "Динамо".

Таким образом, сезон для Штепанека закончен: в регулярном чемпионате он сыграть уже не успеет, а шансов на выход в плей-офф "Слован" лишился.