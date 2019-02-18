ЦСКА разгромил "Витязь" в КХЛ

Москва. 18 февраля. INTERFAX.RU - Московский ЦСКА нанес крупное поражение "Витязю" в домашней встрече регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Поединок, состоявшийся на "ЦСКА-Арене" в понедельник, завершился со счетом 6:1 (3:0, 1:0, 2:1). Армейцы продлили победную серию до восьми матчей и продолжают лидировать в Западной конференции КХЛ, а также в чемпионате. Подмосковная команда терпит шестое поражение кряду и может не пробиться в плей-офф розыгрыша Кубка Гагарина.

В Петербурге СКА разгромил ярославский "Локомотив" - 4:0 (1:0, 2:0, 1:0).

В Хельсинки московский "Спартак" уступил "Йокериту" - 5:4 (2:1, 1:2, 2:1).

В Екатеринбурге "Автомобилист" победил нижнекамский "Нефтехимик" - 5:3 (3:1, 1:2, 1:0). Хозяева накануне досрочно выиграли Восточную конференцию по итогам "регулярки", а гости потеряли шансы на выход в плей-офф.

В Казани "Ак Барс" одолел "Металлург" - 5:4 (1:1, 2:2, 2:1).

Столичное "Динамо" на своем льду уступило "Трактору" - 0:1 (0:0, 0:0, 0:1). Гости продолжают борьбу за место в кубковой восьмерке.

Наконец, в заключительном матче игрового дня рижское "Динамо" на своей арене с крупным счетом победило "Слован" - 5:0 (0:0, 2:0, 3:0). Команда из Латвии продолжает бороться за попадание в зону плей-офф. Братиславский "Слован" является аутсайдером регулярного чемпионата КХЛ.