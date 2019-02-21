"Байер" - "Краснодар". Онлайн

26'

Какой момент создал "Краснодар"!!! Сергей Петров добежал с мячом до лицевой линии справа и навесил в штрафную. Головой пробил Виктор Классон, а вратарь "Байера" Лукаш Градецки вытащил с "ленточки" ворот. Через несколько секунд с линии штрафной бил Вандерсон, но мяч сорвался с ноги и полетел в район углового флажка!