Спорт Футбольные еврокубки-2018/19

"Байер" - "Краснодар". Онлайн

В Леверкузене проходит ответный матч 1/16 финала Лиги Европы УЕФА, счет пока 0:0

"Байер" - "Краснодар". Онлайн
Фото: epa/vostock-photo

В первом матче этих команд была зафиксирована ничья - 0:0

32'

Кофе возмущен отменной игрой Лукаша Градецки

30'

Оба футболиста продолжают игру

28'

Жесткое столкновение Шарля Каборе с игроком хозяев Каем Хаверцом. Второму оказывают медпомощь

27'

Ответный ход "Байера": Юлиан Брандт бьет с линии штрафной, мяч пролетел совсем рядом со штангой!

26'

Какой момент создал "Краснодар"!!! Сергей Петров добежал с мячом до лицевой линии справа и навесил в штрафную. Головой пробил Виктор Классон, а вратарь "Байера" Лукаш Градецки вытащил с "ленточки" ворот. Через несколько секунд с линии штрафной бил Вандерсон, но мяч сорвался с ноги и полетел в район углового флажка!

24'

58%-42% - преимущество по времени владения мячом на стороне "Байера"

22'

Но вот "Байер" заработал еще одно право на угловой. Но подал его неудачно

21'

Мяч прямиком попал в сетку ворот, но в боковую, с внешней стороны. Эта ерунда не заслуживает того, чтобы выделять ее полужирным курсивом.

20'

Угловой сейчас будет у ворот "Краснодара".

18'

Тревожно сейчас было у ворот "Краснодара". Серия рикошетов после паса соперника от лицевой линии в центр штрафной сыграла на руку и "Краснодару" в целом и его вратарю Сафонову, взявшему этот самый мяч рукой

16'

Действительно, удачи!

14'

Острая атака "Краснодара" по левому флангу! После подачи в штрафную игрок "Байера" подставил ногу и мяч отлетел подальше от ворот

13'

После ошибки защитника "Краснодара" Урош Спаича мяч оказался в ногах форварда "Байера" Леона Бэйли. Тот без помех пробил в дальний угол - мимо ворот!

11'

А теперь вратарь "Краснодара" Сафонов ловит мяч!

10'

Удар по воротам "Байера" - вратарь Градецки ловит мяч!

9'

Подача "Краснодара" с правого фланга и защитник "Байера" Жонатан Та чуть не поразил свои ворота. Мяч от его ноги полетел над перекладиной! Угловой!

8'

Чуть не забил сейчас "Краснодар"!! Классон замыкал передачу с линии вратарской - вратарь поймал мяч! 

7'

"Буду болеть и за "Зенит", и за "Краснодар". "Краснодару" будет сложнее, их соперник сейчас "на ходу", в хорошем игровом тонусе", - сказал сегодня журналистам экс-тренер "Краснодара", известнейший в прошлом игрок Андрей Тихонов.

6'

Вывели наши игроки мяч из своей штрафной

5'

Угловой будет подавать "Байер"

3'

"Краснодар", кстати, не только атаковал сейчас, но и, потеряв мяч, прессинговал соперника на его половине поля

2'

"Краснодар" ведет трансляцию и на французском!

1'

Литовский арбитр Гедиминас Мажейка стал автором стартового свистка. Матч начался!

Команды вышли на поле! Звучит гимн Лиги Европы!

А вот состав "Байера"!

Состав "Краснодара" на игру!

"Байер" в чемпионате Германии-2017/18 стал пятым, но тоже получил путевку в групповую стадию. В своем квартете команда заняла первое место, вслед за ней разместились "Цюрих" (Швейцария), АЕК (Кипр) и "Лудогорец" (Болгария).

В чемпионате России-2017/18 "Краснодар" финишировал на четвертом месте в турнирной таблице и получил прямую путевку в групповую стадию Лиги Европы. Здесь он финишировал на втором месте в своей группе. Первой стала "Севилья" (Испания), третьим "Стандард" (Бельгия), четвертым - "Акхисар Беледиеспор" (Турция).

В первом матче, прошедшем неделю назад в Краснодаре, зафиксирована боевая ничья - 0:0. Боевая - потому что команды создали приличное количество опасных моментов.

Матч пройдет сегодня в Леверкузене и стартует в 23:00 по московскому времени.

"Интерфакс" предлагает вашему вниманию текстовую трансляцию ответного матча 1/16 финала Лиги Европы УЕФА между немецким "Байером" и российским "Краснодаром"!

Здравствуйте, уважаемые любители футбола!

Теги: футбол, Лига Европы УЕФА, ФК Краснодар

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