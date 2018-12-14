Определились все участники плей-офф Лиги Европы УЕФА

Москва. 14 декабря. INTERFAX.RU - По итогам группового этапа Лиги Европы УЕФА, заключительные матчи которого прошли в четверг, стал известен полный состав участников стадии 1/16 финала турнира.

В весеннюю стадию турнира пробились 24 команды, занявшие первое и второе места в своих группах. Это "Зенит", "Краснодар" (оба – Россия), "Бетис", "Вильярреал", "Севилья" (все - Испания), "Байер", "Айнтрахт" (оба - Германия), "Зальцбург", "Рапид" (оба - Австрия), "Арсенал", "Челси" (оба - Англия), "Цюрих" (Швейцария), "Селтик" (Шотландия), "Славия" (Чехия), "Динамо" (Хорватия), "Фенербахче" (Турция), "Спортинг" (Португалия), "Олимпиакос" (Греция), "Лацио" (Италия), "Генк" (Бельгия), "Мальме" (Швеция), "Динамо" (Украина), "Ренн" (Франция), БАТЭ (Белоруссия).

К этим командам присоединяются восемь клубов, занявших третье место в группах Лиги чемпионов: "Интер", "Наполи" (оба - Италия), "Брюгге" (Бельгия), "Галатасарай" (Турция), "Бенфика" (Португалия), "Шахтер" (Украина), "Виктория" (Чехия), "Валенсия" (Испания).

В последнем, шестом туре Лиги Европы УЕФА "Краснодар" уступил "Севилье" со счетом 0:3, но вышел в плей-офф со второго места в своей группе. "Зенит со счетом 0:2 проиграл "Славии" и вышел в 1/16 финала с первого места в группе. "Спартак" потерпел поражение от "Вильярреала" и, оставшись на четвертом месте в своем квартете, выбыл из еврокубков.

Аналогичная со "Спартаком", но в Лиге чемпионов, участь преследовала ЦСКА, несмотря на крупную победу (3:0) над "Реалом". Четвертое место в лигочемпионской группе занял и "Локомотив", в шестом туре уступивший "Шальке 04" (0:1).

Все российские клубы матчи шестого тура еврокубков провели в гостях.

Жеребьевка 1/8 финала Лиги чемпионов и 1/16 финала Лиги Европы пройдет 17 декабря.