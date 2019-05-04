Россия проиграла Финляндии на чешском этапе Еврохоккейтура
Москва. 4 мая. INTERFAX.RU - Хоккеисты сборной России потерпели поражение от национальной команды Финляндии в матче второго тура Чешских игр, заключительного этапа Еврохоккейтура.
Результат встречи – 3:1 (1:0, 1:0, 1:1) в пользу финских хоккеистов.
Голы в составе финнов провели Харри Песонен, Микко Лехтонен и Оливер Каски. Все эти голы состоялись при численном преимуществе финских хоккеистов.
В составе сборной России на последней минуте отличился Александр Овечкин – в тот момент, когда команда поменяла вратаря на шестого полевого игрока.
Утешительный гол Овечкина — меньше чем за минуту до конца игры #RUSFIN #RedMachine pic.twitter.com/FHtGG48zv3— Хоккей России (@russiahockey) 4 мая 2019 г.
"Интерфакс" вел текстовую трансляцию матча.
Поражение от финнов стало для сборной России вторым на чешском этапе турнира. 1 мая россияне уступили Швеции со счетом 4:6.
Теперь у России и Финляндии по 19 очков, команды лидируют в общем зачете Еврохоккейтура. На третьем месте находится Швеция (14), на четвертом – Чехия (11). В субботу Швеция и Чехия сыграют друг с другом.
Турнир завершится в воскресенье матчами Швеция – Финляндия (начало – 15:00 мск) и Чехия – Россия (19:00).
Итоговая статистика игры с финнами выглядит так #RUSFIN #RedMachine pic.twitter.com/kyFAw0fW3I— Хоккей России (@russiahockey) 4 мая 2019 г.