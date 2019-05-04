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Россия проиграла Финляндии на чешском этапе Еврохоккейтура

Россия проиграла Финляндии на чешском этапе Еврохоккейтура
Хоккеист России Никита Зайцев и Финляндии Каапо Какко (слева направо)
Фото: Reuters

Москва. 4 мая. INTERFAX.RU - Хоккеисты сборной России потерпели поражение от национальной команды Финляндии в матче второго тура Чешских игр, заключительного этапа Еврохоккейтура.

Результат встречи – 3:1 (1:0, 1:0, 1:1) в пользу финских хоккеистов.

Голы в составе финнов провели Харри Песонен, Микко Лехтонен и Оливер Каски. Все эти голы состоялись при численном преимуществе финских хоккеистов.

В составе сборной России на последней минуте отличился Александр Овечкин – в тот момент, когда команда поменяла вратаря на шестого полевого игрока.

"Интерфакс" вел текстовую трансляцию матча.

Поражение от финнов стало для сборной России вторым на чешском этапе турнира. 1 мая россияне уступили Швеции со счетом 4:6.

Теперь у России и Финляндии по 19 очков, команды лидируют в общем зачете Еврохоккейтура. На третьем месте находится Швеция (14), на четвертом – Чехия (11). В субботу Швеция и Чехия сыграют друг с другом.

Турнир завершится в воскресенье матчами Швеция – Финляндия (начало – 15:00 мск) и Чехия – Россия (19:00).

хоккей Еврохоккейтур

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