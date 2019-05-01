Россияне пропустили 6 шайб от шведов на Чешских играх в Стокгольме

Фото: epa/vostock-photo

Москва. 1 мая. INTERFAX.RU - Хоккеисты сборной России потерпели поражение от Швеции в матче Чешских игр, заключительного этапа Еврохоккейтура.

Результат встречи, вынесенной в Стокгольм, - 6:4 (1:1, 3:1, 2:2) в пользу шведских хоккеистов.

В составе победителей шайбы забросили Юаким Нюгорд, Луи Эрикссон (дважды), Маркус Крюгер, Оскар Линдблом, Марио Кемпе (в пустые ворота). В составе сборной России голы провели Александр Елесин, Сергей Андронов, Михаил Григоренко и Никита Кучеров (в тот момент россияне заменили вратаря на шестого полевого игрока).

"Интерфакс" вел текстовую трансляцию матча.

Итак, первый матч нашей команды на Чешских играх завершен — уступили 4:6, но это был настоящий боевик. Статистика встречи 🔽 #SWERUS #RedMachine pic.twitter.com/7QNI28QMyS — Хоккей России (@russiahockey) 1 мая 2019 г.

Сборная России продолжает лидировать в общем зачете Еврохоккейтура, у нее 19 очков. Швеция поднялась на второе место (14). На третьей строчке находится Финляндия (13), на четвертом – Чехия (11). Финляндия и Чехия провели на игру меньше.

4 мая сборная России играет с Финляндией (начало - 15:00 мск), 5 мая - с Чехией (19:00 мск).