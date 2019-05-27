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Клубам, не имеющим своего стадиона, предложили не целиться в премьер-лигу

Москва. 27 мая. INTERFAX.RU - Клубы, не имеющие домашней арены, не будут допущены до участия в Российской премьер-лиге с сезона-2020/21.

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"Принято решение, что это (предстоящий сезон-2019/20 - ИФ) будет последний сезон, когда клуб может использовать не свою арену, а из числа тех, которые будут подготовлены к ЧМ", - заявил президент Российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ) Сергей Прядкин на пресс-конференции в понедельник.

"Мы хотим поставить перед стартом чемпионата, чтобы участники РПЛ имели свои стадионы. Если такой арены у клуба не будет, он не сможет участвовать в РПЛ. Пусть даже не ставят задачу выйти в РПЛ, если нет своего стадиона. Это позиция президента РФС", - сказал Прядкин.

В свою очередь, директор по развитию лиги Евгений Савин отметил, что к следующему сезону будут выработаны финансовые критерии для клубов РПЛ.

"Сейчас рабочая группа РПЛ и РФС это обсуждают. Возможно, к следующему сезону эти критерии будут выработаны", - отметил Савин.

футбол Российская премьер-лига РПЛ

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