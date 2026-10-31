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"Краснодар" уступил "Родине" и продлил серию без побед в РПЛ до семи матчей

Москва. 31 октября. INTERFAX.RU - Футболисты московской "Родины" со счетом 2:1 победили "Краснодар" в домашнем матче 13-го тура чемпионата России.

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Все голы состоялись во втором тайме.

На 64-й минуте Кристиан вывел "Краснодар" вперед.

Победный для "Краснодара" счет продержался пять минут: на 69-й минуте Герман Онугха сравнял счет. На 86-й минуте случился автогол игрока "Краснодара" Дугласа Аугусто.

"Краснодар" продлил безвыигрышную серию в РПЛ до семи матчей. Сейчас в его активе 23 очка. Команда занимает четвертое место и на пять очков отстает от лидирующего "Динамо" (Москва).

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