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Игнашевич возглавит "Торпедо"

Москва. 2 июня. INTERFAX.RU - Бывший защитник московского ЦСКА и сборной России по футболу Сергей Игнашевич займет пост главного тренера московского "Торпедо", сообщает "Чемпионат".

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Как отмечает "Чемпионат", долгое время фаворитом на пост наставника команды оставался Денис Бушуев, и его кандидатура была поддержана советом директоров, однако в последний момент был сделан выбор в пользу Игнашевича.

Недавно стало известно, что Игнашевич покинул тренерский штаб молодежной команды ЦСКА, которая выиграла золото в первенстве России.

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Рекордсмен сборной России Игнашевич завершил игровую карьеру в начале июля 2018 года в возрасте 38 лет после чемпионата мира по футболу. Он обладает рекордом по количеству матчей за сборную - 127, в ходе которых он забил семь мячей.

С 2004 года Игнашевич выступал за ЦСКА, в составе которого пять раз становился чемпионом России (еще один раз в составе московского "Локомотива"), семь раз выигрывал Кубок и Суперкубок России, в 2005 году стал обладателем Кубка УЕФА. .

За этот период он сыграл за ЦСКА 541 матч, в которых забил 46 мячей и закрепил за собой статус самого результативного защитника отечественного футбола.

Трехкратный чемпион СССР "Торпедо" по итогам сезона-2018/19 заняло первое место в первенстве Профессиональной футбольной лиги (ПФЛ) и завоевало путевку в первенство Футбольной национальной лиги (ФНЛ).

футбол Сергей Игнашевич

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