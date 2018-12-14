"Балтика" предложила Игнашевичу пост главного тренера команды

Москва. 14 декабря. INTERFAX.RU - Калининградский футбольный клуб "Балтика" рассматривает кандидатуру экс-защитника сборной России и ЦСКА на должность главного тренера команды, заявил генеральный директор ФК Тажутдин Качукаев.

"Сергей Игнашевич - один из кандидатов на пост главного тренера "Балтики". Мы его рассматриваем. Обозначили к нему свой интерес, спросили его - готов ли он и хочет ли. Потому что не факт, что он нас воспримет всерьез", - приводит слова Качукаева "Чемпионат".

"Сергей Николаевич - один из самых перспективных российских тренеров. Но у него есть действующая работа, потому пока не все ясно. Мы еще изучаем кандидатуры. Ясность наступит тогда, когда мы расторгнем трудовой договор с Игорем Ледяховым. Он пока все ещё технически наш главный тренер", - сказал гендиректор "Балтики".

Рекордсмен сборной России Игнашевич завершил игровую карьеру в начале июля в возрасте 38 лет после чемпионата мира по футболу. Он обладает рекордом по количеству матчей за сборную - 127, в ходе которых он забил семь голов.

С 2004 года Игнашевич выступал за ЦСКА, в составе которого пять раз становился чемпионом России (еще один раз в составе московского "Локомотива"), семь раз выигрывал Кубок и Суперкубок России, в 2005 году стал обладателем Кубка УЕФА. За ЦСКА он сыграл 381 матч и провел 35 голов.

Сейчас Игнашевич является тренером молодежной команды ЦСКА.

"Балтика" в настоящее время выступает в первенстве Футбольной национальной лиги (ФНЛ, второй по значимости дивизион в российском футболе) и занимает 16-е место в турнирной таблице. Испытывает финансовые проблемы.