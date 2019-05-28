Игнашевич ушел из ЦСКА

Москва. 28 мая. INTERFAX.RU - Экс-футболист московского ЦСКА, занимавший пост тренера молодежной команды армейцев, принял решение покинуть клуб, сообщает пресс-служба ФК.

"Мы благодарим Сергея Игнашевича за годы, отданные красно-синим цветам, и желаем успеха в тренерской карьере", - говорится в сообщении.

В сезоне-2018/19 Игнашевич входил в тренерский штаб молодежной команды, она завоевала в своем первенстве золотые медали.

Рекордсмен сборной России Игнашевич завершил игровую карьеру в начале июля 2018 года в возрасте 38 лет после чемпионата мира по футболу. Он обладает рекордом по количеству матчей за сборную - 127, в ходе которых он забил семь мячей.

С 2004 года Игнашевич выступал за ЦСКА, в составе которого пять раз становился чемпионом России (еще один раз в составе московского "Локомотива"), семь раз выигрывал Кубок и Суперкубок России, в 2005 году стал обладателем Кубка УЕФА. За ЦСКА он сыграл 381 матч и забил 35 голов.

За этот период он сыграл за ЦСКА 541 матч, в которых забил 46 мячей и закрепил за собой статус самого результативного защитника отечественного футбола.