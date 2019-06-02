Два россиянина попали в десятку лучших по итогам "Джиро д'Италия"

Маршрут одного из этапов "Джиро д'Италия"-2019 был проложен через Колизей в Риме Фото: Reuters

Москва. 2 июня. INTERFAX.RU - Эквадорец Ричард Карапас, выступающий за команду Movistar Team, стал победителем генеральной классификации по итогам завершившейся в воскресенье супервеломногодневки "Джиро д'Италия".

Вторым в итоговом зачете стал итальянец Винченцо Нибали (Bahrain Merida), третьим – словенец Примож Роглич (Team Jumbo – Visma).

В десятке лучших присутствуют два россиянина. Это Павел Сиваков (Team INEOS), занявший девятое место, и Ильнур Закарин (Team KATUSHA-Alpecin, бывшая российская, ныне – швейцарская команда), ставший 10-м.

Гонка "Джиро д'Италия" в 2019 году проходила в 102-й раз, с 11 мая по 2 июня.

Первым победителем в истории гонки стал итальянец Луиджи Ганна, в 1909 году. В 1950 году многодневку впервые выиграл иностранец – швейцарец Уго Кобле. Несколько раз ее триумфаторами становились российские гонщики – Евгений Берзин (1994 г.), Павел Тонков (1996), Денис Меньшов (2009).