Поиск

Фонсека уволился из "Шахтера" и возглавил "Рому"

Москва. 11 июня. INTERFAX.RU - Донецкий "Шахтер" объявил об уходе главного тренера команду Паулу Фонсеки, который возглавил итальянскую "Рому".

"ФК "Шахтер" благодарит Паулу Фонсеку и его тренерский штаб за великолепную работу. Желаем успехов в дальнейшей карьере, новых ярких достижений и великих побед", - говорится в сообщении на сайте клуба.

Фонсека возглавил "Шахтер" 1 июня 2016 года, за три сезона стал одним из самых успешных тренеров в истории клуба. С командой он три раза стал чемпионом Украины, трижды завоевывал Кубок Украины и стал обладателем Суперкубка Украины.

Под руководством Фонсеки команда провела 139 матчей, в которых одержала 103 победы.

На посту главного тренера "Ромы" Фонсека сменил итальянца Клаудио Раньери.

футбол ФК Шахтер ФК Рома Италия Украина

Новости по теме

Новости

ЦСКА стал 10-кратным победителем Единой лиги ВТБ

ЦСКА стал 10-кратным победителем Единой лиги ВТБ

Колобков заявил, что восстановлению ВФЛА в международной ассоциации помешала кампания в СМИ

Колобков заявил, что восстановлению ВФЛА в международной ассоциации помешала кампания в СМИ

Умер один из самых титулованных хоккеистов "Спартака" Борисов

Российский теннисист Хачанов впервые вошел в топ-10 мирового рейтинга

Российский теннисист Хачанов впервые вошел в топ-10 мирового рейтинга
Лига наций УЕФА

Португалия выиграла Лигу наций УЕФА

Португалия выиграла Лигу наций УЕФА

Финишировавший вторым Хэмилтон выиграл Гран-при Канады "Формулы-1"

Надаль стал 12-кратным победителем "Ролан Гаррос"

Надаль стал 12-кратным победителем "Ролан Гаррос"
Допинг в российском спорте

ИААФ назвала условия выступления российских легкоатлетов на ОИ-2020

Допинг в российском спорте

ИААФ не восстановила в правах Всероссийскую федерацию легкой атлетики

ИААФ не восстановила в правах Всероссийскую федерацию легкой атлетики

Россия забила девять мячей в ворота Сан-Марино

Россия забила девять мячей в ворота Сан-Марино
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'cbujh', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 760, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');