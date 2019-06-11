Фонсека уволился из "Шахтера" и возглавил "Рому"

Москва. 11 июня. INTERFAX.RU - Донецкий "Шахтер" объявил об уходе главного тренера команду Паулу Фонсеки, который возглавил итальянскую "Рому".

"ФК "Шахтер" благодарит Паулу Фонсеку и его тренерский штаб за великолепную работу. Желаем успехов в дальнейшей карьере, новых ярких достижений и великих побед", - говорится в сообщении на сайте клуба.

Фонсека возглавил "Шахтер" 1 июня 2016 года, за три сезона стал одним из самых успешных тренеров в истории клуба. С командой он три раза стал чемпионом Украины, трижды завоевывал Кубок Украины и стал обладателем Суперкубка Украины.

Под руководством Фонсеки команда провела 139 матчей, в которых одержала 103 победы.

На посту главного тренера "Ромы" Фонсека сменил итальянца Клаудио Раньери.