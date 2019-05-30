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Экс-тренер "Зенита" Спаллетти ушел из миланского "Интера"

Москва. 30 мая. INTERFAX.RU - Руководство миланского "Интера" приняло решение расстаться с главным тренером Лучано Спаллетти, сообщает пресс-служба футбольного клуба.

"Интер" подтверждает, что Лучано Спаллетти больше не главный тренер первой команды. Клуб благодарит Спаллетти за его работу и результаты, достигнутые вместе", - говорится в сообщении.

Итальянский специалист возглавил миланский клуб в июне 2017 года. В августе 2018 года он продлил соглашение с "Интером" до 2021 года. За два сезона "Интер" под руководством Спаллетти два раза занимал четвертое место в турнирной таблице Серии А.

Ранее Спаллетти тренировал петербургский "Зенит" (с 2009 по 2014 год), с которым дважды становился чемпионом России, выигрывал Кубок и Суперкубок России.

Также он работал с "Ромой", "Удинезе", "Анконой," "Венецией", "Сампдорией" и "Эмполи".

футбол Интер Италия

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