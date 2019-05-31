Новым тренером "Интера" стал экс-наставник "Ювентуса" и "Челси" Конте

Москва. 31 мая. INTERFAX.RU - Новым главным тренером миланского "Интера" стал Антонио Конте, сообщает пресс-служба клуба.

Подробности контракта не разглашаются.

"Я уверен, что Антонио Конте - один из лучших тренеров. Я уверен, что он поможет нам достичь нашей цели и выполнить нашу миссию, которая всегда оставалась неизменной: сделать этот клуб одним из лучших в мире", - сказал президент "Интера" Стивен Чжан.

"Начинается новая глава в моей жизни, я очень взволнован. Своей работой я постараюсь вернуть доверие, которое президент и директора оказали мне. Я выбрал "Интер", так как этот проект очень амбициозен, у клуба великая история", - сказал Конте.

Ранее стало известно, Лучано Спаллетти покинул пост главного тренера "Интера".

Конте ранее тренировал "Челси", сборную Италии, "Ювентус", "Сиену", Аталанту", Бари" и "Ареццо".

С "Ювентусом" специалист три раза становился чемпионом Италии и два раза выигрывал Суперкубок Италии. С "Челси" Конте выиграл титул чемпиона Английской премьер-лиги и Кубок Англии. С "Бари" он становился чемпионом Серии B.