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Назван состав сборной России по футболу на игру с Кипром

Москва. 11 июня. INTERFAX.RU - Тренерский штаб сборной России по футболу во главе со Станиславом Черчесовым определился со стартовым составом команды на матч отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года.

Как сообщает пресс-служба сборной России, с первых минут в составе команды на поле будут присутствовать следующие игроки: Маринато Гилерме, Федор Кудряшов, Георгий Джикия, Андрей Семенов, Марио Фернандес, Александр Головин, Роман Зобнин, Магомед Оздоев, Алексей Ионов, Антон Миранчук, Артем Дзюба.

Матч пройдет в Нижнем Новгороде во вторник и стартует в 21:45 мск.

В настоящее время в активе сборной России 6 очков, она занимает второе место, отставая на 3 балла от Бельгии. Кипр – на пятом месте (3 очка).

В отборочном турнире принимают участие 55 сборных, которые разделены на 10 групп. Пять групп состоят из пяти команд, еще пять – из шести. В финальную стадию Евро-2020 выйдут по две лучшие команды каждой из групп плюс еще четыре сборные, которые по итогам стыковых матчей станут сильнейшими в дивизионах Лиги наций УЕФА.

футбол Евро-2020

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