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Россия забила девять мячей в ворота Сан-Марино

Четыре гола - на счету капитана сборной России Артема Дзюбы

Россия забила девять мячей в ворота Сан-Марино
Футболисты сборной России празднуют очередной гол в ворота Сан-Марино
Фото: ТАСС, Станислав Красильников

Москва. 8 июня. INTERFAX.RU - Футболисты сборной России с разгромным счетом победили соперников из Сан-Марино в матче квалификационной стадии чемпионата Европы 2020 года.

Результат встречи, прошедшей в Саранске, - 9:0 в пользу россиян.

На 25-й минуте был зафиксирован автогол игрока гостей Микеле Чиволе после прострела Александра Головина. Авторами голов в ворота Сан-Марино также стали Артем Дзюба (31 минута, с пенальти, 73, 76, 88), Федор Кудряшов (36), Антон Миранчук (41), Федор Смолов (77, 83).

Сборная России набрала 6 очков и догнала в группе I национальную команду Бельгии, у которой имеется игра в запасе.

"Интерфакс" вел текстовую трансляцию матча.

футбол Евро-2020

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