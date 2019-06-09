Португалия выиграла Лигу наций УЕФА

Футболисты сборной Португалии празднуют успех в Лиге наций УЕФА Фото: Reuters

Москва. 9 июня. INTERFAX.RU - Футболисты сборной Португалии со счетом 1:0 победили национальную команду Голландии в финальном матче Лиги наций УЕФА.

Автором гола матча, прошедшего в Португалии, стал Гонсалу Гуэдеш, отличившийся на 60-й минуте.

Ранее в матче за третье место Англия выиграла у Швейцарии. Победитель определился в серии пенальти.

Все эти команды стали победителями групп в Лиге А.

Что такое Лига наций УЕФА

Лига наций УЕФА – новый турнир для сборных, созданный Союзом европейский футбольных ассоциаций. Он призван заменить товарищеские матчи, для которых, как правило, в каждом календарном году отводятся отдельные даты. В эти даты на этот раз проходят встречи в рамках Лиги наций УЕФА.

В турнире принимают участие 55 национальных команд Европы, разделенные, согласно рейтингу УЕФА на четыре лиги. Сборные, располагающиеся на самых высоких позициях рейтинга, попадают в так называемую элитную лигу А. Далее идут лиги B, C и D.

Сборная России не смогла пробиться в элитную лигу турнира. Во второй группе Лиги В Швеция и Россия набрали по 7 очков, однако у скандинавской команды было преимущество по личным встречам. В итоге шведы следующий турнир проведут в элитной Лиге А, а также получили дополнительный шанс побороться за путевку на чемпионат Европы-2020 (если вдруг не попадут через отборочную кампанию) в стыковых матчах с победителями других групп. Третье место в группе заняла сборная Турции (3 очка), она выбыла в Лигу С.