Россия победила Кипр в отборочном матче Евро-2020

Артем Дзюба и Алексей Ионов празднуют гол, забитый в ворота Кипра Фото: ТАСС, Станислав Красильников

Москва. 11 июня. INTERFAX.RU - Сборная России по футболу победила Кипр в домашнем матче отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года.

Встреча, которая состоялась в Нижнем Новгороде, закончилась со счётом 1:0 (1:0). На 38-й минуте отличился Алексей Ионов.

8 июня сборная России в Саранске разгромила Сан-Марино – 9:0. Таким образом, россияне забили десять голов в последних двух матчах отбора Евро-2020.

В другом матче группы I во вторник ее лидер сборная Бельгии дома победила команду Шотландии – 3:0. В свою очередь, Казахстан со счетом 4:0 взял верх над Сан-Марино.

После четырех туров у Бельгии 12 очков. На втором месте идет Россия – 9 баллов. По 6 очков набрали Казахстан и Шотландия, 3 очка на счету Кипра, 0 – у Сан-Марино.

В отборочном турнире принимают участие 55 сборных, которые разделены на 10 групп. Пять групп состоят из пяти команд, еще пять - из шести. В финальную стадию Евро-2020 выйдут по две лучшие команды каждой из групп плюс еще четыре сборные, которые по итогам стыковых матчей станут сильнейшими в дивизионах Лиги наций УЕФА.