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Россия - Кипр. Онлайн

Российские футболисты проводят очередной матч в рамках отборочной кампании чемпионата Европы 2020 года

Россия - Кипр. Онлайн
Фото: shutterstock/vostock-photo

Игра проходит в Нижнем Новгороде

Команды - Россия и Кипр - выходят на поле! Сейчас будут звучать гимны стран

Лидер сборной I, сборная Бельгии одновременно с нами будет на своем поле играть с Шотландией

Между тем, в твиттер-юзеры задаются обсуждают очередное отсутствие в основном составе лучшего бомбардира прошедшего чемпионата России Федора Чалова

Футболисты сборной России сегодня сыграют в красной форме

В ожидании начала матча предлагаем вашему вниманию нашу фотогалерею, которая сделала бильд-редактор Маша.

Главный арбитр матча - Марко Ди Белло. Как и все члены судейской бригады, он итальянец

Состав сборной России на игру!

Казахстан забил сегодня Сан-Марино ровно столько же, сколько один Дзюба в прошлую субботу. А сам матч наши выиграли у Сан-Марино с прекрасным счетом 9:0. Настолько прекрасным, что, готовя отчет о матче, я сбился со счету и "потерял" автора (не Дзюбу) одного из голов.

В нашей группе I сейчас лидирует Бельгия, набравшая 9 очков. По 6 баллов набрали Россия, Казахстан и Шотландия. У Кипра 3 очка. У Сан-Марино – ни единого балла. Казахстан и Сан-Марино сыграли по четыре матча (сегодня и сыграли один из них: Казахстан победил Сан-Марино со счетом 4:0). Остальные – по три.

Трансляцию ведет Владимир Нардин

Матч пройдет в Нижнем Новгороде сегодня и стартует в 21:45 по московскому времени

"Интерфакс" предлагает вашему вниманию текстовую трансляцию матча отборочного турнира чемпионата Европы по футболу 2020 года между сборными России и Кипра!

Здравствуйте, уважаемые любители футбола!

футбол Евро-2020

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