Россия - Кипр. Онлайн

Казахстан забил сегодня Сан-Марино ровно столько же, сколько один Дзюба в прошлую субботу. А сам матч наши выиграли у Сан-Марино с прекрасным счетом 9:0. Настолько прекрасным, что, готовя отчет о матче, я сбился со счету и "потерял" автора (не Дзюбу) одного из голов.