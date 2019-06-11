Россия - Кипр. Онлайн
Российские футболисты проводят очередной матч в рамках отборочной кампании чемпионата Европы 2020 года
Игра проходит в Нижнем Новгороде
Команды - Россия и Кипр - выходят на поле! Сейчас будут звучать гимны стран
Лидер сборной I, сборная Бельгии одновременно с нами будет на своем поле играть с Шотландией
Между тем, в твиттер-юзеры задаются обсуждают очередное отсутствие в основном составе лучшего бомбардира прошедшего чемпионата России Федора Чалова
Вопрос к Черчесову - а Чалов выйдет? #РоссияКипр pic.twitter.com/yDmAjR6und— Михаил А.Гончаров (@mlgoncharov) June 11, 2019
Спасибо Фёдору Чалову за все чистые и отполированные скамейки страны#РоссияКипр— Супер Марио 🌍🌸🌾 (@kissfalaf) June 11, 2019
Федя, держись 👏#РоссияКипр pic.twitter.com/OplZsCH9R2— ника (@lyrique221) June 11, 2019
Чалов: Я бы тоже стал покером, но тренер сказал: что я еще слишком мал для азартных игр.#РоссияКипр— Павел Наумов (@Naumoff18) June 11, 2019
Футболисты сборной России сегодня сыграют в красной форме
Раздевалка @TeamRussia pic.twitter.com/zqMLADFpVm— Сборная России (@TeamRussia) June 11, 2019
В ожидании начала матча предлагаем вашему вниманию нашу фотогалерею, которая сделала бильд-редактор Маша.
Главный арбитр матча - Марко Ди Белло. Как и все члены судейской бригады, он итальянец
Состав сборной России на игру!
Состав @TeamRussia на матч @EuroQualifiers против Кипра pic.twitter.com/31t302MxJt— Сборная России (@TeamRussia) June 11, 2019
Казахстан забил сегодня Сан-Марино ровно столько же, сколько один Дзюба в прошлую субботу. А сам матч наши выиграли у Сан-Марино с прекрасным счетом 9:0. Настолько прекрасным, что, готовя отчет о матче, я сбился со счету и "потерял" автора (не Дзюбу) одного из голов.
В нашей группе I сейчас лидирует Бельгия, набравшая 9 очков. По 6 баллов набрали Россия, Казахстан и Шотландия. У Кипра 3 очка. У Сан-Марино – ни единого балла. Казахстан и Сан-Марино сыграли по четыре матча (сегодня и сыграли один из них: Казахстан победил Сан-Марино со счетом 4:0). Остальные – по три.
Трансляцию ведет Владимир Нардин
Матч пройдет в Нижнем Новгороде сегодня и стартует в 21:45 по московскому времени
"Интерфакс" предлагает вашему вниманию текстовую трансляцию матча отборочного турнира чемпионата Европы по футболу 2020 года между сборными России и Кипра!
Здравствуйте, уважаемые любители футбола!