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Вратаря сборной РФ по футболу Лунёва задержали за хулиганство в аэропорту

Вратаря сборной РФ по футболу Лунёва задержали за хулиганство в аэропорту
Андрей Лунёв
Фото: ТАСС, Сергей Бобылев

Москва. 12 июня. INTERFAX.RU - Полиция в аэропорту Внуково задержала вратаря сборной России по футболу Андрея Лунёва за мелкое хулиганство.

"12 июня текущего года в ЛО МВД России в аэропорту Внуково поступило заявление от представителя одной из российских авиакомпаний о том, что возле стойки регистрации пассажир нарушает общественный порядок", - сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе транспортного управления МВД по Центральному федеральному округу.

По данным источника агентства, речь идет о Лунёве.

Сотрудники транспортной полиции доставили гражданина в дежурную часть линейного подразделения.

В полиции отметили, что в отношении мужчины был составлен протокол об административном правонарушении по части 1 статьи 20.1 КоАП Российской Федерации (мелкое хулиганство).

Москва Внуково футбол Андрей Лунев

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