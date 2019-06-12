Вратаря сборной РФ по футболу Лунёва задержали за хулиганство в аэропорту

Москва. 12 июня. INTERFAX.RU - Полиция в аэропорту Внуково задержала вратаря сборной России по футболу Андрея Лунёва за мелкое хулиганство.

"12 июня текущего года в ЛО МВД России в аэропорту Внуково поступило заявление от представителя одной из российских авиакомпаний о том, что возле стойки регистрации пассажир нарушает общественный порядок", - сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе транспортного управления МВД по Центральному федеральному округу.

По данным источника агентства, речь идет о Лунёве.

Сотрудники транспортной полиции доставили гражданина в дежурную часть линейного подразделения.

В полиции отметили, что в отношении мужчины был составлен протокол об административном правонарушении по части 1 статьи 20.1 КоАП Российской Федерации (мелкое хулиганство).