Вратарь молодежной сборной России по футболу Мелихов перешел в "Ахмат"
Москва. 13 июня. INTERFAX.RU - Вратарь футбольного клуба "Томь" (Томск) Александр Мелихов подписал пятилетний контракт с ФК "Ахмат", сообщает пресс-служба грозненского клуба.
"21-летний голкипер уже прошел медицинское обследование, после которого стороны заключили долгосрочное соглашение", - говорится в сообщении.
Мелихов является игроком молодежной сборной России. В составе "Томи" футболист стал бронзовым призером первенства Футбольной национальной лиги-2018/19.
ФК "Ахмат" в прошедшем сезоне занял девятое место в Российской премьер-лиге.