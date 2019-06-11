Футболист "Спартака" Зе Луиш согласился уйти в "Порту" на меньшую зарплату

Москва. 11 июня. INTERFAX.RU - Португальский футбольный клуб "Порту" и нападающий московского "Спартака" Зе Луиш договорились об условиях контракта, сообщает португальское издание O Jogo.

Сообщается, что "Порту" еще не обратился с официальным запросом в "Спартак", но намерен это сделать в ближайшее время.

Между тем, российская газета "Спорт-Экспресс" сообщает, что 28-летний футболист согласился контракт с зарплатой в 1,5 млн евро в год, тогда как в "Спартаке" он зарабатывает 2,2 млн евро.

По данным издания, "Спартак" хочет заработать на продаже футболиста сборной Кабо-Верде 15 млн евро, о чем известил официальных представителей Зе Луиша.

Зе Луиш выступает в "Спартаке" с 2015 года. В составе этой команды он по разу выиграл чемпионат России и Суперкубок России.