Футболист "Уфы" Живоглядов перешел в "Локомотив"

Москва. 11 июня. INTERFAX.RU - Московский футбольный клуб "Локомотив" объявил о приобретении защитника "Уфы" Дмитрия Живоглядова.

Как сообщается на сайте столичного клуба, контракт рассчитан на четыре года.

"Очень рад присоединиться к "Локомотиву". Помню, как в детстве ходил на матчи "железнодорожников" в Лиге чемпионов, а когда начал заниматься в Академии клуба, подавал мячи. Теперь я вновь в "Локомотиве" и с нетерпением жду шанса сыграть в Лиге чемпионов. Обещаю выкладываться на сто процентов!", - приводятся слова 25-летнего футболиста.

Живоглядов перешел в Академию "Локомотива" в возрасте 11 лет, провел здесь четыре года. В 2009 году футболист подписал контракт с "Динамо" и долгое время выступал за молодежную команду. Дебют в чемпионате России состоялся в августе 2015 года. В 2016 году Живоглядов перешел в "Уфу", где играл на протяжении трех последних сезонов.