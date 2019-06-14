Миодраг Божович продолжит тренировать ФК "Крылья Советов"

Москва. 14 июня. INTERFAX.RU - Черногорец Миодраг Божович останется главным тренером самарского ФК "Крылья Советов", сообщил в пятницу журналистам заместитель председателя правительства региона Александр Фетисов.

"Сегодня у нас идет большая работа, связанная с формированием команды. Решение по тренеру, вы знаете, принято. У нас остается работать Божович, один из лучших специалистов у нас футбольных", - сказал Фетисов.

По его словам, в настоящее время "идет комплектование команды, переговоры, просмотры".

"Наверное, рано сейчас, воздержусь от того, чтобы называть какие-то фамилии. Но могу сказать, что представительство самарских игроков, в том числе и уже состоявшихся, в команде будет усилено",- подчеркнул Фетисов.

Божович был назначен на должность главного тренера ФК "Крылья Советов" в октябре 2018 года. В чемпионате России-2018/19 самарский клуб занял 13-е место, а прописку в РПЛ отстоял, выиграв в стыковых матчах у клуба ФНЛ "Нижний Новгород".