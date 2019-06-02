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"Крылья Советов" уступили "Нижнему Новгороду", но сохранили место в РПЛ

Москва. 2 июня. INTERFAX.RU - Футболисты "Крыльев Советов" потерпели поражение от "Нижнего Новгорода" в ответном стыковом матче за право выступать в Российской премьер-лиге (РПЛ) в следующем сезоне.

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Встреча в Самаре завершилась со счетом 1:0 в пользу нижегородцев, в составе которых в компенсированное к первому тайму время пенальти реализовал Даниил Фомин.

На 55-й минуте игрок "Крыльев Советов" Паул Антон не смог реализовать пенальти.

С учетом победы "Крыльев Советов" в первом матче со счетом 3:1, самарский клуб оказался сильнее по сумме двух встреч. Он сохранил прописку в премьер-лиге, а "Нижний Новгород" продолжит выступление в ФНЛ (Футбольная национальная лига, второй по значимости дивизион российского футбола).

"Нижний Новгород" в ФНЛ финишировал на четвертом месте, "Крылья Советов стали 13-ми в РПЛ.

Ранее завершилось двухматчевое противостояние между "Уфой" (14-е место в РПЛ) и томской "Томью" (третье место в ФНЛ). Сильнее оказались футболисты "Уфы".

Напрямую на повышение из ФНЛ в РПЛ пошли футбольные клубы "Тамбов" и "Сочи", в обратном направлении проследовали махачкалинский "Анжи" и красноярский "Енисей".

футбол РПЛ ФНЛ

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