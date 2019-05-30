"Крылья Советов" победили "Нижний Новгород" в первом стыковом матче за право сыграть в РПЛ

Москва. 30 мая. INTERFAX.RU - Футбольный клуб "Крылья Советов" победил "Нижний Новгород" в первом переходном матче за право выступать в Российской премьер-лиге в следующем сезоне.

Матч состоялся в четверг на стадионе в Нижнем Новгороде и завершился победой самарской команды со счетом 3:1.

Счет в игре открыли хозяева поля, реализовав на 23-й минуте пенальти. Отличился Даниил Фомин.

Самарцы все свои голы забили во втором тайме. "Крылья" сравняли счет на 65-й минуте благодаря автоголу защитника "Нижнего Новгорода" Виталия Федорива. Еще два мяча самарский клуб провел уже в компенсированное время. На первой добавленной минуте с 11-метровой точки забил Антон Зиньковский, а спустя три минуты Роман Шишкин установил окончательный счет.

Ранее в другом стыковом матче "Уфа" обыграла дома томскую "Томь" со счетом 2:0.

Ответные матчи состоятся 2 июня.