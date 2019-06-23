Бразилия разгромила Перу и вышла в плей-офф Кубка Америки

Футболисты сборной Бразилии празднуют гол Дани Алвеса (№13) Фото: Reuters

Москва. 23 июня. INTERFAX.RU - Сборная Бразилии по футболу со счетом 5:0 победила национальную команду Перу в матче третьего тура группового этапа Кубка Америки.

На 12-й минуте встречи, прошедшей в Сан-Паулу, счет открыл Каземиро. Через семь минут ворота сборной Перу поразил Роберто Фирмино, а на 32-й минуте преимущество бразильцев стало крупным: отличился Эвертон.

На 53-й минуте в составе бразильцев отличился Дани Алвес, на 90-й – Виллиан. Но и на этом неприятности для перуанцев не закончились: в компенсированное ко второму тайму время в их ворота был назначен пенальти. Впрочем, Габриэл Жезус его не реализовал.

Сборная Бразилии набрала 7 очков и вышла в плей-офф с первого места в группе А. Второе место, набрав 5 баллов, набрала команда Венесуэлы, которая со счетом 3:1 победила Боливию. У сборной Перу 4 очка, у Боливии – 0.

Кубок Америки по футболу – главный футбольный турнир среди южноамериканских команд, его проводит Южноамериканская конфедерация футбола (КОНМЕБОЛ).

Турнир в 2019 году проходит в Бразилии. В нем принимают участие 12 команд, разделенные на три группы по четыре в каждой. В плей-офф выходят по две лучшие команды каждой из групп, а также две команды из трех, занявших третье места – по лучшим показателям среди них.

Среди участников – две приглашенные команды, не входящие в КОНМЕБОЛ – сборные Японии и Катара.

Действующим обладателем Кубка Америки является команда Чили. Самый титулованный участник – сборная Уругвая, которая выиграла трофей 15 раз. Второе место занимает Аргентина (14), третье – Бразилия (8). По два раза турнир выигрывали Парагвай, Чили и Перу, по разу – Колумбия и Боливия.