Сборная Аргентины стала аутсайдером на Кубке Америки по футболу

Футболисты сборной Аргентины после матча с Парагваем Фото: Reuters

Москва. 20 июня. INTERFAX.RU - Сборная Аргентины по футболу со счетом 1:1 сыграла с национальной командой Парагвая во втором туре группового этапа проходящего в Бразилии Кубка Америки.

На 37-й минуте Ричард Санчес вывел сборную Парагвая вперед. Через 20 минут игрового времени Лионель Месси, реализовав пенальти, сравнял счет.

На 63-й минуте футболист сборной Парагвая Дерлис Гонсалес упустил возможность поразить ворота соперника, не сумев забить с пенальти.

Ранее в первом туре Аргентина уступила Колумбии (0:2) и, став аутсайдером группы, попала под угрозу раннего вылета из турнира. Положение в группе В после второго тура такое: 1.Колумбия – 6 очков, 2.Парагвай – 2, 3.Катар – 1, 4.Аргентина – 1.

Кубок Америки по футболу – главный футбольный турнир среди южноамериканских команд, его проводит Южноамериканская конфедерация футбола (КОНМЕБОЛ).

Турнир в 2019 году проходит в Бразилии. В нем принимают участие 12 команд, разделенные на три группы по четыре в каждой. В плей-офф выходят по две лучшие команды каждой из групп, а также две команды из трех, занявших третье места – по лучшим показателям среди них.

Среди участников – две приглашенные команды, не входящие в КОНМЕБОЛ: сборные Японии и Катара.

Действующим обладателем Кубка Америки является команда Чили. Самый титулованный участник – сборная Уругвая, которая выиграла трофей 15 раз. Второе место занимает Аргентина (14), третье – Бразилия (8). По два раза турнир выигрывали Парагвай, Чили и Перу, по разу – Колумбия и Боливия.