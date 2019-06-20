Поиск

Сборная Аргентины стала аутсайдером на Кубке Америки по футболу

Сборная Аргентины стала аутсайдером на Кубке Америки по футболу
Футболисты сборной Аргентины после матча с Парагваем
Фото: Reuters

Москва. 20 июня. INTERFAX.RU - Сборная Аргентины по футболу со счетом 1:1 сыграла с национальной командой Парагвая во втором туре группового этапа проходящего в Бразилии Кубка Америки.

На 37-й минуте Ричард Санчес вывел сборную Парагвая вперед. Через 20 минут игрового времени Лионель Месси, реализовав пенальти, сравнял счет.

СпортАргентина проиграла Колумбии на Кубке Америки по футболуЧитать подробнее

На 63-й минуте футболист сборной Парагвая Дерлис Гонсалес упустил возможность поразить ворота соперника, не сумев забить с пенальти.

Ранее в первом туре Аргентина уступила Колумбии (0:2) и, став аутсайдером группы, попала под угрозу раннего вылета из турнира. Положение в группе В после второго тура такое: 1.Колумбия – 6 очков, 2.Парагвай – 2, 3.Катар – 1, 4.Аргентина – 1.

Кубок Америки по футболу – главный футбольный турнир среди южноамериканских команд, его проводит Южноамериканская конфедерация футбола (КОНМЕБОЛ).

Турнир в 2019 году проходит в Бразилии. В нем принимают участие 12 команд, разделенные на три группы по четыре в каждой. В плей-офф выходят по две лучшие команды каждой из групп, а также две команды из трех, занявших третье места – по лучшим показателям среди них.

Среди участников – две приглашенные команды, не входящие в КОНМЕБОЛ: сборные Японии и Катара.

Действующим обладателем Кубка Америки является команда Чили. Самый титулованный участник – сборная Уругвая, которая выиграла трофей 15 раз. Второе место занимает Аргентина (14), третье – Бразилия (8). По два раза турнир выигрывали Парагвай, Чили и Перу, по разу – Колумбия и Боливия.

футбол

Новости по теме

Новости

Кучеров стал самым ценным игроком сезона в НХЛ

Кучеров стал самым ценным игроком сезона в НХЛ

ПСЖ установил цену 300 млн евро за трансфер Неймара

ПСЖ установил цену 300 млн евро за трансфер Неймара

Федун в 2023 году передаст "Спартак" болельщикам

Федун в 2023 году передаст "Спартак" болельщикам

Вслед за Глушаковым из "Спартака" ушел Комбаров

Вслед за Глушаковым из "Спартака" ушел Комбаров

ФК ЦСКА выкупил у "Эвертона" трансфер полузащитника Влашича

Денис Глушаков покинул "Спартак"

Денис Глушаков покинул "Спартак"

Что случилось этой ночью: среда, 19 июня

Мишеля Платини освободили из-под стражи

Мишеля Платини освободили из-под стражи

Шарапова победила в первом матче после 4,5-месячной паузы

Шарапова победила в первом матче после 4,5-месячной паузы

Платини не арестован, а задержан

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'cbujh', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 760, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');