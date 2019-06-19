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Бразилия сыграла вничью с Венесуэлой на Кубке Америки по футболу

Москва. 19 июня. INTERFAX.RU - Матч второго тура группового этапа Кубка Америки по футболу между сборными Бразилии и Венесуэлы завершился вничью.

Результат встречи, прошедшей в бразильском Салвадоре в ночь на среду по московскому времени, - 0:0.

СпортБразилия разгромила Боливию в стартовом матче Кубка Америки по футболуЧитать подробнее

В другом матче группы В команда Перу со счетом 3:1 победила Боливию.

В этой группе по четыре очка к настоящему моменту набрали Бразилия и Перу, два - Венесуэла, ни одного – Боливия.

Кубок Америки по футболу – главный футбольный турнир среди южноамериканских команд, его проводит Южноамериканская конфедерация футбола (КОНМЕБОЛ).

Турнир в 2019 году проходит в Бразилии. В нем принимают участие 12 команд, разделенные на три группы по четыре в каждой. В плей-офф выходят по две лучшие команды каждой из групп, а также две команды из трех, занявших третье места – по лучшим показателям среди них.

Среди участников – две приглашенные команды, не входящие в КОНМЕБОЛ – сборные Японии и Катара.

Действующим обладателем Кубка Америки является команда Чили. Самый титулованный участник – сборная Уругвая, которая выиграла трофей 15 раз. Второе место занимает Аргентина (14), третье – Бразилия (8). По два раза турнир выигрывали Парагвай, Чили и Перу, по разу – Колумбия и Боливия.

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