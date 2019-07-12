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Экс-футболист сборной Англии Крауч завершил карьеру

Москва. 12 июля. INTERFAX.RU - Бывший нападающий сборной Англии по футболу Питер Крауч объявил о завершении карьеры.

"После долгих размышлений этим летом я решил уйти из футбола", - написал футболист в твиттере.

Соответствующее решение высокорослый (201 см) футболист принял в возрасте 38 лет.

Свою карьеру Крауч провел в ряде английских клубов, включая "Портсмут", "Астон Виллу", "Тоттенхэм" а также в непродолжительной аренде в шведском "Хассельхольме". Основные его достижения связаны с "Ливерпулем", с которым он по разу выиграл Суперкубок УЕФА (2005), Кубок Англии (2005/06) и Суперкубок Англии (2006).

Предыдущий сезон Крауч провел в "Бернли".

В матчах чемпионата Англии на его счету более ста голов.

Некоторые голы Питера Крауча

футбол Англия

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