Экс-футболист сборной Англии Крауч завершил карьеру
Москва. 12 июля. INTERFAX.RU - Бывший нападающий сборной Англии по футболу Питер Крауч объявил о завершении карьеры.
"После долгих размышлений этим летом я решил уйти из футбола", - написал футболист в твиттере.
If you told me at 17 I"d play in World Cups , get to a champions league final , win the Fa cup and get 100 @premierleague goals I would have avoided you at all costs.— Peter Crouch (@petercrouch) July 12, 2019
It"s been an absolute dream come true 🤖
Соответствующее решение высокорослый (201 см) футболист принял в возрасте 38 лет.
Свою карьеру Крауч провел в ряде английских клубов, включая "Портсмут", "Астон Виллу", "Тоттенхэм" а также в непродолжительной аренде в шведском "Хассельхольме". Основные его достижения связаны с "Ливерпулем", с которым он по разу выиграл Суперкубок УЕФА (2005), Кубок Англии (2005/06) и Суперкубок Англии (2006).
Предыдущий сезон Крауч провел в "Бернли".
В матчах чемпионата Англии на его счету более ста голов.
Некоторые голы Питера Крауча
To celebrate Peter Crouch"s retirement, here"s a goal he scored at The Etihad resulting into 10/10 limbs. pic.twitter.com/338QV7XPb7— Footy Limbs ™ (@FootyLimbs) July 12, 2019