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Французский футболист потребовал от ВАДА 13 млн фунтов за ошибку в допинг-тесте

Москва. 24 июля. INTERFAX.RU - Защитник английского футбольного клуба "Кристал Пэлас" Мамаду Сако подал иск на Всемирное антидопинговое агентство (ВАДА), сообщает The Guardian.

Он требует от организации 13 млн фунтов стерлингов за ошибочный допинг-тест.

В апреле 2016 года, когда Сако играл за "Ливерпуль", ВАДА выдало ему положительный тест на допинг. В организме француза были обнаружены следы жиросжигающего вещества.

Через месяц игрока оправдали: выяснилось, что вещество хигенамин, о котором идет речь, не входит в запрещенный ВАДА список. Но к тому моменту дела Сако пошли наперекосяк: он не смог сыграть за "Ливерпуль" в финале Лиги Европы против "Севильи" ("Ливерпуль" проиграл), не попал в заявку сборной Франции на Евро-2016 (Франция дошла до финала, но там проиграла). А вскоре лишился места и в "Ливерпуле". Клуб в итоге продал его в "Кристал Пэлас" за 26 млн фунтов стерлингов.

Адвокаты 29-летнего футболиста утверждают, что 13 млн фунтов должны возместить ущерб от вынужденного ухода из "Ливерпуля" и того, что ценность бренда игрока пошатнулась.

Впереди стороны ждет судебное разбирательство.

Мамаду Сако начал карьеру во французском клубе "Пари Сен-Жермен", цвета которого защищал с 2007 по 2013 годы. Потом он стал игроком "Ливерпуля", откуда пришлось уйти в 2017 году.

Все достижения Сако связаны с карьерой ПСЖ, где он по разу выиграл чемпионат Франции, Кубок Франции, Кубок французской лиги и Суперкубка Франции.

футбол

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