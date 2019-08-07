Кокорин и Мамаев в колонии сыграют с белгородским футбольным клубом

Фото: Донат Сорокин/ТАСС

Москва. 7 августа. INTERFAX.RU - Осужденные футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев сыграют в матче между командами Белгородской колонии и профессиональным региональным клубом, сообщил "Интерфаксу" замглавы ФСИН Валерий Максименко.

"Мы планируем 10 августа провести матч, в котором примут участие Мамаев, Кокорин и его брат. Сейчас идет подготовка, уже наигран состав", - сказал Максименко.

По его словам, идея состязания с профессиональным белгородским футбольным клубом была подана осужденными футболистами, была поддержана руководством колонии "и воспринята с энтузиазмом в регионе".

Максименко отметил, что для этого мероприятия в колонии есть соответствующие условия - имеется футбольное поле со всеми необходимыми атрибутами.Он добавил, что на матч будут приглашены представители средств массовой информации.

8 мая Пресненский суд Москвы приговорил нападающего "Зенита" Александра Кокорина к 1,5 годам колонии общего режима по делу о драках и хулиганстве. Полузащитник "Краснодара" Павел Мамаев был приговорен к 1 году 5 месяцам колонии. Младший брат игрока "Зенита" Кирилл получил 1 год и 6 месяцев колонии, приятель спортсменов, детский футбольный тренер Александр Протасовицкий - 1 год 5 месяцев.

Драки и хулиганство Футболисты стали участниками двух драк утром 8 октября 2018 года в Москве. Одна из них произошла у гостиницы "Пекин", где пострадал водитель сотрудницы "Первого канала" Виталий Соловчук. Вторая потасовка - с директором департамента Минпромторга Денисом Паком и гендиректором государственного научного центра "НАМИ" Сергеем Гайсиным - случилась в "Кофемании" на Большой Никитской улице. Были возбуждены дела по статьям о причинении легкого вреда здоровью из хулиганских побуждений Соловчуку, побоях, хулиганстве с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия. Фигуранты признали вину частично.

Карьера Кокорина и Мамаева

Александр Кокорин является воспитанником московского "Локомотива", а взрослую карьеру начал в столичном "Динамо". Здесь он выступал с 2008 по 2015 годы, на следующий год перешел в петербургский "Зенит". В 2013 году Кокорин подписал контракт с махачкалинским "Анжи", присоединившись к составу высокооплачиваемых звезд российского и мирового футбола. Но тут же "Анжи" сменил вектор развития, элитные игроки покинули клуб, это сделал, не успев сыграть за "Анжи", и Кокорин.

Вместе с "Зенитом" Кокорин два раза выиграл чемпионат России. В том числе - чемпионат-2018/19, часть матчей в рамках которого он успел провести. Кроме того, по разу он выиграл Кубок России и Суперкубок России.

Главный тренер "Зенита" Сергей Семак заявлял, что клуб рассчитывает на Кокорина в будущем.

Павел Мамаев – воспитанник московского "Торпедо", здесь же он вы ступал на взрослом уровне с 2004 по 2007 годы. Следующим шагом в его карьере стал переход в столичный ЦСКА, цвета которого он защищал до 2013 года. Далее была годичная аренда в "Краснодаре", а затем – полноценный контракт в этом клубе. Здесь он играл до тех пор, пока не попал в СИЗО. Сообщалось, что "Краснодар" в его услугах больше не нуждается.

Все титулы Мамаев завоевал в состав ЦСКА, выиграв с ним по разу чемпионат России и Суперкубок России, трижды – Кубок России.