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Семак выразил надежду на новый контракт Кокорина с "Зенитом"

Москва. 8 мая. INTERFAX.RU - Главный тренер петербургского ФК "Зенит" Сергей Семак считает, что адекватным приговором нападающему Александру Кокорину и полузащитнику "Краснодара" Павла Мамаева, обвиняемых в хулиганстве, будет освобождение в зале суда.

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Семак надеется, что этот приговор позволит "Зениту" подписать новый контракт с Кокориным.

"Я надеюсь, что его все-таки выпустят, и что он все-таки подпишет контракт с нашим клубом - естественно, мне бы этого хотелось очень", - сказал Семак в интервью телеканалу "Россия-24" (ВГТРК).

Он добавил: "Думаю, за несколько месяцев функционально он сможет выйти на хороший уровень".

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Пресненский суд Москвы 8 мая в 14:00 огласит приговор полузащитнику футбольного клуба "Краснодар" Павлу Мамаеву, нападающему "Зенита" Александру Кокорину, его младшему брату Кириллу, а также их приятелю Александру Протасовицкому по делу о двух драках в столице.

Футболисты обвиняются в участии в двух драках утром 8 октября 2018 года в Москве. Одна из них произошла у гостиницы "Пекин", где пострадал водитель сотрудницы "Первого канала" Ольги Ушаковой - Виталий Соловчук. Вторая потасовка - с федеральными чиновниками Денисом Паком и Сергеем Гайсиным - случилась в "Кофемании" на Большой Никитской улице.

Спортсмены частично признают вину - каждый, в зависимости от эпизодов конфликтов, в котором он непосредственно участвовал. Кроме того, они категорически отрицают наличие в их действиях состава хулиганства. На очных ставках с потерпевшими обвиняемые принесли извинения, а также заявили о готовности загладить вину и возместить причиненный ущерб.

футбол Александр Кокорин Павел Мамаев ФК Зенит Сергей Семак

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