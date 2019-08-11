Поиск

"Локомотив" крупно победил "Урал" в матче Российской премьер-лиги

Москва. 11 августа. INTERFAX.RU - Футболисты московского "Локомотива" добились победы с крупным - 4:0 - счетом над екатеринбургским "Уралом" в домашнем матче пятого тура чемпионата Российской премьер-лиги.

Начало разгрому положил гол Федора Смолова на 17-й минуте. На 28-й минуте Рифат Жемалетдинов увеличил преимущество "Локомотива" в счете. Во втором тайме московский клуб провел еще два гола, его авторами стали Гжегож Крыховяк (76-я минута) и Алексей Миранчук (78).

Теперь у "Локомотива" 10 очков, на три балла он отстает от лидирующего "Зенита" (Санкт-Петербург). "Урал" занимает восьмое место (7 очков).

футбол Российская премьер-лига РПЛ

Новости по теме

Новости

Медведев победил Хачанова и вышел в финал турнира в Монреале

Российская премьер-лига-2019/20

"Краснодар" в меньшинстве обыграл "Рубин" в матче РПЛ

Российская премьер-лига-2019/20

"Зенит" победил "Динамо" в матче премьер-лиги

Скандал с футболистами Кокориным и Мамаевым

Команда колонии с Кокориным и Мамаевым обыграла ФК "Салют"

Япония изобразила Курилы своей территорией на сайте Олимпиады в Токио

Япония изобразила Курилы своей территорией на сайте Олимпиады в Токио

"Спартак" победил "Тун" в матче Лиги Европы

"Спартак" победил "Тун" в матче Лиги Европы

"Тун" - "Спартак". Онлайн

"Тун" - "Спартак". Онлайн
Российская премьер-лига-2019/20

Шестой футболист ушел из "Зенита" в "Сочи" этим летом

Егор Титов оценил перспективы "Спартака" в квалификации Лиги Европы

Что случилось этой ночью: четверг, 8 августа

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'cbujh', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 760, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');