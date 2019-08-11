"Локомотив" крупно победил "Урал" в матче Российской премьер-лиги

Москва. 11 августа. INTERFAX.RU - Футболисты московского "Локомотива" добились победы с крупным - 4:0 - счетом над екатеринбургским "Уралом" в домашнем матче пятого тура чемпионата Российской премьер-лиги.

Начало разгрому положил гол Федора Смолова на 17-й минуте. На 28-й минуте Рифат Жемалетдинов увеличил преимущество "Локомотива" в счете. Во втором тайме московский клуб провел еще два гола, его авторами стали Гжегож Крыховяк (76-я минута) и Алексей Миранчук (78).

Теперь у "Локомотива" 10 очков, на три балла он отстает от лидирующего "Зенита" (Санкт-Петербург). "Урал" занимает восьмое место (7 очков).