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"Краснодар" в меньшинстве обыграл "Рубин" в матче РПЛ

Москва. 10 августа. INTERFAX.RU - Футбольный клуб "Краснодар" со счетом 1:0 нанес поражение казанскому "Рубину" в матче пятого тура чемпионата Российской премьер-лиги.

На 17-й минуте встречи, прошедшей в Краснодаре, гол провел Иван Игнатьев.

В компенсированное к первому тайму время в составе "Краснодара" вторую желтую карточку получил Юнес Намли: весь второй тайм команда провела в меньшинстве.

Победа позволила "Краснодару" набрать 10 очков, команда занимает второе место в турнирной таблице. "Рубин" (7 очков) – на восьмом месте.

футбол Российская премьер-лига РПЛ

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