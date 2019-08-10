"Краснодар" в меньшинстве обыграл "Рубин" в матче РПЛ
Москва. 10 августа. INTERFAX.RU - Футбольный клуб "Краснодар" со счетом 1:0 нанес поражение казанскому "Рубину" в матче пятого тура чемпионата Российской премьер-лиги.
На 17-й минуте встречи, прошедшей в Краснодаре, гол провел Иван Игнатьев.
В компенсированное к первому тайму время в составе "Краснодара" вторую желтую карточку получил Юнес Намли: весь второй тайм команда провела в меньшинстве.
Победа позволила "Краснодару" набрать 10 очков, команда занимает второе место в турнирной таблице. "Рубин" (7 очков) – на восьмом месте.