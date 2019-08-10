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"Зенит" победил "Динамо" в матче премьер-лиги

Москва. 10 августа. INTERFAX.RU - Футболисты петербургского "Зенита" со счетом 2:0 нанесли поражение московскому "Динамо" в матче пятого тура чемпионата Российской премьер-лиги (РПЛ).

На 10-й минуте матча, прошедшего в Москве, в составе "Зенита" гол провел Артем Дзюба. На 88-й счет удвоил Магомед Оздоев.

"Динамо" доигрывало матч в меньшинстве: на 82-й минуте в его составе был удален Артур Юсупов.

Благодаря этой победе действующий чемпион России "Зенит" набрал 13 очков и упрочил лидерство в турнирной таблице. "Динамо", у которого 5 очков, занимает 10-е место.

футбол Российская премьер-лига РПЛ

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