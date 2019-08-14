"Матч ТВ" объяснил экстренную отмену показа игры "Порту" – "Краснодар"

Москва. 14 августа. INTERFAX.RU - Срыв трансляции матча Лиги чемпионов УЕФА "Порту" – "Краснодар" на телеканале "Матч ТВ" произошел из-за резких изменений условий со стороны правообладателей показа.

"ТВ права на данный матч принадлежат непосредственно "Порту". Несмотря на согласование всех условий и наличие подписанного договора, за полтора часа до игры клуб "Порту" поменял условия и отказался предоставлять доступ к сигналу матча", - говорится в заявлении телеканала "Матч ТВ".

"Даже усилия в переговорах наших друзей из "Краснодара" не изменили ситуацию. Мы приносим извинения", - заявили в телеканале.

Как следует из текста сообщения, вещание матча проходило "исключительно в официальном клубном приложении" португальского клуба.

Заявление Матч ТВ.



ТВ права на данный матч принадлежат непосредственно "Порту".



Несмотря на согласование всех условий и наличие подписанного договора, за полтора часа до игры клуб "Порту" поменял условия и отказался предоставлять доступ к сигналу



(продолжение в комментариях) — Матч ТВ (@MatchTV) 13 августа 2019 г.

Как это выглядело со стороны

Ответный матч третьего раунда квалификации Лиги чемпионов "Порту" - "Краснодар" проходил в Португалии во вторник и стартовал в 22:00 мск – в изначально утвержденное время. Перед началом игры в прямом эфире "Матч ТВ" его гости-эксперты – известные в прошлом советско-российские футболисты Александр Мостовой и Игорь Корнеев – рассуждали о шансах "Краснодара" пройти "Порту" с учетом домашнего поражения в первой игре со счетом 0:1.

Когда до начала игры оставались считанные минуты, ведущий программы Георгий Черданцев поблагодарил гостей за визит и участие в передаче и сообщил телезрителям: "К сожалению, по независящим от "Матч ТВ" причинам, мы не можем показать вам матч "Порту" – "Краснодар".

Вместо игры с участием "Краснодара" на картинке появилась трансляция ответного матча третьего раунда квалификации между голландским "Аяксом" и греческим ПАОКом в Амстердаме. Матч шел уже полным ходом (поскольку стартовал на полчаса раньше), хозяева уступали – 0:1. Как раз в это время судья назначил пенальти в ворота ПАОКа, но Душан Тадич его не реализовал. Впрочем, для "Аякса" все прошло благополучно, команда выиграла со счетом 3:2 и вышла в раунд плей-офф квалификации.

С аналогичным счетом, как сообщалось, победил своего соперника и "Краснодар", и тоже вышел в следующий раунд.

Некоторые интернет-пользователи, комментируя ситуацию, отшучивались в духе того, что получилась хорошая примета.

Может реально не надо показывать по МатчТВ такие матчи :) #ПортуКраснодар — Stepan (@stepa_cccp) 13 августа 2019 г.

Соответствующая реакция последовала от клуба Футбольной национальной лиги (ФНЛ) "Чертаново", которому в среду предстоит матч как раз с командой "Краснодар-2" - фарм-клубом "Краснодара".

14 августа в 19:00 #Чертаново сыграет с @FCKrasnodar2



ТВ права на данный матч принадлежат непосредственно @FNLeague



Все условия согласованы, договор подписан, доступ к сигналу общедоступен



Приглашаем к просмотру бесплатной трансляции!



(продолжение в комментариях) — ФК "Чертаново" (@FCChertanovo) 13 августа 2019 г.

Бывший президент "Локомотива" Илья Геркус выдвинул свою версию событий: