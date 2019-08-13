"Порту" - "Краснодар". Онлайн

Еще один наш читатель, Сергей, считает, что "Краснодар" может сегодня победить за счет культуры паса. Почему бы и нет?

Если Краснодар сделает ставку на культуру паса, то выиграет. Если будет навязывать сопернику бег на перегонки, то проиграет. — Ceргей (@Ce96459550) 13 августа 2019 г.