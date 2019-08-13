"Порту" - "Краснодар". Онлайн
Ответный матч третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов проходит в Португалии
В первом матче, прошедшем неделю назад в Краснодаре, со счетом 1:0 выиграл "Порту"
ГООООООООООООООООООЛ! "Краснодар" вышел вперед! Тони Вильена поразил ворота "Порту"! 1:0 в отчетном матче и равенство по сумме двух встреч!
"Порту" - "Краснодар". 0:1
Право на угловой зарабатывает "Краснодар"
Главный судья встречи - итальянец Марко Гуида
Матч начался! Пожелаем успехов "Краснодару", а игрокам обеих команд - обойтись без травм!
Команды уже вышли на поле
Еще один наш читатель, Сергей, считает, что "Краснодар" может сегодня победить за счет культуры паса. Почему бы и нет?
Если Краснодар сделает ставку на культуру паса, то выиграет. Если будет навязывать сопернику бег на перегонки, то проиграет.— Ceргей (@Ce96459550) 13 августа 2019 г.
А вы солидарны с нашим читателем Владимиром?
Я за Краснодар. А вы?— Владимир Стариков (@Napoleon_6) 13 августа 2019 г.
Футболисты "Краснодара" перед тренировкой на стадионе "Драгау"
Ребята на "Драгау". Кто-то улыбается, кто-то серьезен, но все предельно сконцентрированы ✊🏻— FCKrasnodar (@FCKrasnodar) 13 августа 2019 г.
На кону проход дальше в #ЛЧ 🙌🏻#ПортуКраснодар #ВпередБыки pic.twitter.com/YAfOtNn30h
Автор этого твита сейчас находится явно не в московском часовом поясе
Наверное, посмотрю матч #ПортуКраснодар. Хотя бы первый тайм (потому что начало будет в 2 часа ночи 🤧).— better than love (@skoheaven) 13 августа 2019 г.
Краснодар, вы достойны быть в ЛЧ. Вы справитесь. 🙌🏻
Еще два российских клуба - чемпион страны "Зенит" (Санкт-Петербург) и серебряный призер "Локомотив" (Москва) - автоматически попали в групповую стадию ЛЧ.
Чемпионат России-2018/19 "Краснодар" завершил на третьем месте, благодаря чему получил путевку в квалификационный отбор Лиги чемпионов. Для "Краснодара" сезон-2019/20 - дебютный в главном клубном турнире Европы.
Победитель по сумме двух встреч выйдет в раунд плей-офф квалификации, где разыгрываются путевки в групповую стадию турнира. Соперником в раунде плей-офф будет победитель пары "Истанбул Башакшехир" (Турция) - "Олимпиакос" (Греция).
Экс-нападающий "Спартака" Зе Луиш отсутствует в стартовом составе "Порту"
⚽Onze inicial / Starting Eleven / Alineación: Marchesín, Saravia, Pepe, Marcano, Alex Telles, Corona, Sérgio Oliveira, Danilo, Luis Díaz, Nakajima e Marega#FCPorto #FCPFCK #UCL pic.twitter.com/7o1Qmmqrtl— FC Porto (@FCPorto) 13 августа 2019 г.
Сулейманов - в стартовом составе "Краснодара"
🔥 Состав с сюрпризами сегодня 😎👇🏻— FCKrasnodar (@FCKrasnodar) 13 августа 2019 г.
В запасе у «горожан»: Крицюк (В), Фьолусон, Кайо, Стоцкий, Олссон, Намли, Игнатьев. #ПортуКраснодар #ВпередБыки #ЛЧ pic.twitter.com/TnTQBjjnHl
Что думают эксперты
Эксперты назвали невысокими шансы "Краснодара" на выход в групповой этап ЛЧ https://t.co/Fu4fHmQjvt— Интерфакс (@interfax_news) 13 августа 2019 г.
Неделю назад команды встречались в Краснодаре. Победила команда "Порту" - 1:0.
Меня зовут Владимир Нардин
Матч пройдет в Португалии сегодня и начнется в 22:00 по московскому времени.
"Интерфакс" предлагает вашему вниманию текстовую трансляцию ответного матча третьего раунда квалификации Лиги чемпионов УЕФА между "Порту" и ФК "Краснодар".
Здравствуйте, уважаемые любители футбола!