Поиск

"Порту" - "Краснодар". Онлайн

Ответный матч третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов проходит в Португалии

"Порту" - "Краснодар". Онлайн
Игроки "Порту" Луис Диас и "Краснодара" Тонни де Вильена (слева направо)
Фото: Валерий Матыцин/ТАСС

В первом матче, прошедшем неделю назад в Краснодаре, со счетом 1:0 выиграл "Порту"

4'

ГООООООООООООООООООЛ! "Краснодар" вышел вперед! Тони Вильена поразил ворота "Порту"! 1:0 в отчетном матче и равенство по сумме двух встреч!

4'
Гол!!!

"Порту" - "Краснодар". 0:1

3'

Право на угловой зарабатывает "Краснодар"

2'

Главный судья встречи - итальянец Марко Гуида

1'

Матч начался! Пожелаем успехов "Краснодару", а игрокам обеих команд - обойтись без травм!

Команды уже вышли на поле

Еще один наш читатель, Сергей, считает, что "Краснодар" может сегодня победить за счет культуры паса. Почему бы и нет?

А вы солидарны с нашим читателем Владимиром?

Футболисты "Краснодара" перед тренировкой на стадионе "Драгау"

Автор этого твита сейчас находится явно не в московском часовом поясе

Еще два российских клуба - чемпион страны "Зенит" (Санкт-Петербург) и серебряный призер "Локомотив" (Москва) - автоматически попали в групповую стадию ЛЧ.

Чемпионат России-2018/19 "Краснодар" завершил на третьем месте, благодаря чему получил путевку в квалификационный отбор Лиги чемпионов. Для "Краснодара" сезон-2019/20 - дебютный в главном клубном турнире Европы.

Победитель по сумме двух встреч выйдет в раунд плей-офф квалификации, где разыгрываются путевки в групповую стадию турнира. Соперником в раунде плей-офф будет победитель пары "Истанбул Башакшехир" (Турция) - "Олимпиакос" (Греция).

Экс-нападающий "Спартака" Зе Луиш отсутствует в стартовом составе "Порту"

Сулейманов - в стартовом составе "Краснодара"

Что думают эксперты

Неделю назад команды встречались в Краснодаре. Победила команда "Порту" - 1:0.

Меня зовут Владимир Нардин

Матч пройдет в Португалии сегодня и начнется в 22:00 по московскому времени.

"Интерфакс" предлагает вашему вниманию текстовую трансляцию ответного матча третьего раунда квалификации Лиги чемпионов УЕФА между "Порту" и ФК "Краснодар".

Здравствуйте, уважаемые любители футбола!

футбол Лига чемпионов УЕФА

Новости по теме

Новости
Допинг в российском спорте

В число отстраненных российских штангистов попали победители ЧМ и ЧЕ

Допинг в российском спорте

Пять российских тяжелоатлетов временно отстранены за допинг

Пять российских тяжелоатлетов временно отстранены за допинг

Карякин обыграл чемпиона мира Карлсена на шахматном турнире в США

Шарапова вышла во второй круг турнира в Цинциннати

Шарапова вышла во второй круг турнира в Цинциннати

Российский баскетболист Швед не сыграет на Кубке мира

Российский баскетболист Швед не сыграет на Кубке мира
Российская премьер-лига-2019/20

Нападающий Джорджевич перешел из "Зенита" в "Локомотив"

Александра Емельяненко не допустили до боксерского турнира в Анапе

Российский теннисист Медведев впервые стал восьмой ракеткой мира

Российский теннисист Медведев впервые стал восьмой ракеткой мира

Что случилось этой ночью: понедельник, 12 августа

Медведев проиграл Надалю в финале турнира в Монреале

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'cbujh', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 760, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');