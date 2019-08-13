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"Краснодар" победил "Порту" и вышел в раунд плей-офф квалификации ЛЧ

"Краснодар" победил "Порту" и вышел в раунд плей-офф квалификации ЛЧ
Магомед-Шапи Сулейманов (слева) и Александр Мартынович (оба из "Краснодара") празднуют гол, забитый в ворота "Порту"
Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 13 августа. INTERFAX.RU - Футбольный клуб "Краснодар" добился победы над португальским "Порту" в ответном матче третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов УЕФА.

Спорт"Порту" - "Краснодар". Онлайн"Порту" - "Краснодар". ОнлайнЧитать подробнее

Встреча, прошедшая на поле "Порту", завершилась со счетом 3:2 в пользу "Краснодара".

На третьей минуте Тонни де Вильена вывел "Краснодар" вперед. На 14-й Магомед-Шапи Сулейманов укрепил преимущество российского клуба в счете, через 20 минут он же довел результат до крупного.

На 57-й минуте Зе Луиш, перешедший в "Порту" из московского "Спартака" этим летом, сократил отставание. На 76-й минуте ворота "Краснодара" поразил Луис Диас.

Результат первого матча, прошедшего на прошлой неделе в Краснодаре, - 1:0 в пользу "Порту". По сумме двух встреч сильнее оказался "Краснодар", он вышел в раунд плей-офф, где будут разыграны путевки в групповую стадию ЛЧ. В свою очередь, "Порту" продолжит еврокубковый путь в групповой стадии Лиги Европы.

В раунде плей-офф "Краснодар" сыграет с греческим "Олимпиакосом", который по сумме двух встреч прошел соперников из турецкого "Истанбула".

футбол Лига чемпионов УЕФА

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