"Спартак" - "Тун". Онлайн
Ответная игра третьего раунда квалификации Лиги Европы УЕФА пройдет в Москве
Результат первой встречи, прошедшей неделей ранее в Швейцарии, - 3:2 в пользу "Спартака"
В интенсивную атаку отправился "Тун", которому для выхода в плей-офф здесь нужно забить не менее двух голов
Матч начался! Желаем успехов "Спартаку", игрокам обеих команд - без травмЁ
Команды уже на поле. Ждем начала игры.
В первом матче "Брага" победила "Брондбю" в гостях со счетом 4:2. Делаем выводы
Победитель пары выйдет в раунд плей-офф квалификации, где сыграет с победителем пары "Брондбю" (Дания) – "Брага" (Португалия) в борьбе за путевку в групповую стадию.
Пресс-служба "Спартака" сообщает:
Матч «Спартак» - «Тун» начнется с минуты молчания в память об Алексее Васюке — болельщике красно-белых, которого не стало накануне матча. «Бахыт», как звали его друзья, много лет путешествовал за красно-белыми и посетил более 500 гостевых матчей спартаковских команд в разных видах спорта. В понедельник, возвращаясь домой после игры в Грозном, Алексей попал в аварию около Ростова-на-Дону и получил травмы, от которых позднее скончался.
Составы команд с расстановками
Составы подоспели pic.twitter.com/rwrum6qBLW— Dmitriy (@kirilovsky1981) 15 августа 2019 г.
Понсе зовут Эсекьелем
Как-то сложно с точки зрения цветовой гаммы оформлен состав, поди разбери, что там написано.
Продублирую и тут: Александр Максименко, Айртон, Георгий Джикия, Самуэль Жиго, Андрей Ещенко, Аяз Гулиев, Роман Зобнин, Резуиан Мирзов, Андре Шюррле, Зелимхан Бакаев и Понсе
Стартовый состав "Спартака"!
🔴⚪ Наш состав на матч #СпартакТун— FC Spartak Moscow (@fcsm_official) 15 августа 2019 г.
Шюррле и Мирзов начнут игру в старте!#Спартак #силавединстве pic.twitter.com/Ai7g84tUg5
В первом матче - он прошел на поле "Туна" - со счетом 3:2 победил "Спартак". Ну и хорошо.
Игра пройдет в Москве и стартует в 19:45 по московскому времени
"Интерфакс" предлагает вашему вниманию текстовую трансляцию ответного матча третьего квалификационного раунда Лиги Европы УЕФА между московским "Спартаком" и швейцарским "Туном"!
Здравствуйте, уважаемые любители футбола!