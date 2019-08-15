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"Спартак" - "Тун". Онлайн

Ответная игра третьего раунда квалификации Лиги Европы УЕФА пройдет в Москве

"Спартак" - "Тун". Онлайн
Фото: Сергей Бобылев/ТАСС

Результат первой встречи, прошедшей неделей ранее в Швейцарии, - 3:2 в пользу "Спартака"

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В интенсивную атаку отправился "Тун", которому для выхода в плей-офф здесь нужно забить не менее двух голов

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Матч начался! Желаем успехов "Спартаку", игрокам обеих команд - без травмЁ

Команды уже на поле. Ждем начала игры.

В первом матче "Брага" победила "Брондбю" в гостях со счетом 4:2. Делаем выводы

Победитель пары выйдет в раунд плей-офф квалификации, где сыграет с победителем пары "Брондбю" (Дания) – "Брага" (Португалия) в борьбе за путевку в групповую стадию.

Пресс-служба "Спартака" сообщает:

Матч «Спартак» - «Тун» начнется с минуты молчания в память об Алексее Васюке — болельщике красно-белых, которого не стало накануне матча. «Бахыт», как звали его друзья, много лет путешествовал за красно-белыми и посетил более 500 гостевых матчей спартаковских команд в разных видах спорта. В понедельник, возвращаясь домой после игры в Грозном, Алексей попал в аварию около Ростова-на-Дону и получил травмы, от которых позднее скончался.

Составы команд с расстановками

Понсе зовут Эсекьелем

Как-то сложно с точки зрения цветовой гаммы оформлен состав, поди разбери, что там написано.

Продублирую и тут: Александр Максименко, Айртон, Георгий Джикия, Самуэль Жиго, Андрей Ещенко, Аяз Гулиев, Роман Зобнин, Резуиан Мирзов, Андре Шюррле, Зелимхан Бакаев и Понсе

Стартовый состав "Спартака"!

В первом матче - он прошел на поле "Туна" - со счетом 3:2 победил "Спартак". Ну и хорошо.

Игра пройдет в Москве и стартует в 19:45 по московскому времени

"Интерфакс" предлагает вашему вниманию текстовую трансляцию ответного матча третьего квалификационного раунда Лиги Европы УЕФА между московским "Спартаком" и швейцарским "Туном"!

Здравствуйте, уважаемые любители футбола!

футбол Лига Европы УЕФА

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