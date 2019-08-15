"Спартак" - "Тун". Онлайн

Пресс-служба "Спартака" сообщает:

Матч «Спартак» - «Тун» начнется с минуты молчания в память об Алексее Васюке — болельщике красно-белых, которого не стало накануне матча. «Бахыт», как звали его друзья, много лет путешествовал за красно-белыми и посетил более 500 гостевых матчей спартаковских команд в разных видах спорта. В понедельник, возвращаясь домой после игры в Грозном, Алексей попал в аварию около Ростова-на-Дону и получил травмы, от которых позднее скончался.