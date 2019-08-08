"Спартак" победил "Тун" в матче Лиги Европы

Москва. 8 августа. INTERFAX.RU - Футболисты московского "Спартака" со счетом 3:2 победили швейцарский "Тун" в первом матче третьего раунда квалификации Лиги Европы УЕФА.

В составе "Спартака" дважды отличился полузащитник Зелимхан Бакаев на 29 и 73 минуте, один гол забил нападающий Эсекьель Понсе на 22 минуте. За "Тун" забили Ниас Хефти на 52 минуте и Симоне Рапп на 66 минуте второго тайма.

Кроме того, Андре Шюррле не смог реализовать пенальти.

Ответная игра пройдет в Москве через неделю.

"Интерфакс" вел текстовую трансляцию матча.

Победитель пары выйдет в раунд плей-офф квалификации, где сыграет с победителем пары "Брондбю" (Дания) – "Брага" (Португалия) в борьбе за путевку в групповую стадию.

"Спартак" попал в Лигу Европы как команда, финишировавшая пятой в чемпионате России-2018/19.

Кроме того, в Лиге Европы сыграет московский ЦСКА: четвертое место по итогам чемпионата России дало армейцам прямую путевку в групповую стадию турнира.

Ранее из турнира выбыл тульский "Арсенал", стартовавший во втором раунде квалификации. В чемпионате он стал шестым и в еврокубки попал благодаря тому, что серебряный призер чемпионата "Локомотив" (Москва) выиграл Кубок России, а сам попал в Лигу чемпионов.