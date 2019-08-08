Егор Титов оценил перспективы "Спартака" в квалификации Лиги Европы

Москва. 8 августа. INTERFAX.RU - Шестикратный чемпион России в составе московского "Спартака" эксперт информационно-аналитического портала "Рейтинг Букмекеров" Егор Титов считает, что команда не проиграет швейцарскому "Туну" в первом матче третьего раунда квалификации Лиги Европы УЕФА.

"Поставлю на то, что "Спартак" не проиграет и обе забьют". "Тун" дома играет активно, "Спартаку" пора уже забить. Но и на ноль сзади вряд ли получится сыграть", - сказал Титов "Интерфаксу".

"Тун" плохо начал сезон. Он сумел набрать только два очка в трех турах. Не тот результат, конечно, на который хотелось бы рассчитывать на старте. Но отметил бы, что дома эта команда не отсиживается в обороне, забивает. Вот и "Базелю" в последнем туре (чемпионата Швейцарии – ИФ) сумели забить сразу два мяча", - отметил Титов.

"Главная задача для "Спартака" - забить в гостях (игра пройдет на поле "Туна" – ИФ). В последних матчах как-то с атакой все было неважно. С "Динамо" было удаление, но все равно. "Спартаку" в любом матче сейчас непросто, будь в соперниках "Динамо", "Тун" или "Зенит". Строится совершенно новая команда. Понсе, думаю, выйдет на эту игру. Ему есть что доказывать, нужно оправдываться", - считает эксперт.

"У "Спартака" почти связок не осталось, к сожалению. Разве что Джикия — Жиго, да и то Жиго много пропускал из-за травмы. Зобнин сейчас не очень здорово готов. Проблем много. Но Лига Европы — новая мотивация для всех, для новичков особенно. Несколько раз "Спартак" наступал на грабли в подобных встречах. Надеюсь, на этот раз обойдется", - сказал Титов.

Матч "Тун – "Спартак" пройдет в четверг в Швейцарии и стартует в 20:00 мск. Ответная игры пройдет через неделю в Москве. Победитель пары выйдет в раунд плей-офф квалификации, где сыграет с победителем пары "Брондбю" (Дания) – "Брага" (Португалия) в борьбе за путевку в групповую стадию.

"Спартак" попал в Лигу Европы как команда, финишировавшая пятой в чемпионате России-2018/19.

Кроме того, в Лиге Европы сыграет московский ЦСКА: четвертое место по итогам чемпионата России дало армейцам прямую путевку в групповую стадию турнира.

Ранее из турнира выбыл тульский "Арсенал", стартовавший во втором раунде квалификации. В чемпионате он стал шестым и в еврокубки попал благодаря тому, что серебряный призер чемпионата "Локомотив" (Москва) выиграл Кубок России, а сам попал в Лигу чемпионов.