В Минспорте допустили включение киберспортивных дисциплин в программу Олимпийских игр

Москва. 18 августа. INTERFAX.RU - Глава Минспорта России Павел Колобков не исключает вероятности включения киберспорта в программу Олимпийских игр.

"Может быть не через 5-10 лет, а через 15-20 лет киберспорт может войти в программу Олимпийских игр. Таково мое мнение", - сказал Колобков в Пятигорске (Ставропольский край) в воскресенье в ходе встречи с участниками молодежного форума "Машук-2019".

По его словам, вопрос признания киберспорта в качестве официального вида пока является дискуссионным.

"Полноценным видом спорта, который уже сформировался, киберспорт пока сложно назвать: должно пройти время, он должен закрепиться среди других видов спорта. Вопрос признания дискуссионный не только в России, но и в мире", - пояснил министр.

Он также отметил, что перспективы у этого вида спорта "огромные".