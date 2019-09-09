Разбирательства возможного нарушения антидопинга в Чувашии коснулись 68 атлетов

Москва. 9 сентября. INTERFAX.RU - Разбирательства в рамках расследования возможных массовых нарушениях антидопинговых правил в Чувашии ведутся в отношении 68 спортсменов, тогда как изначально сообщалось о 33, сообщил заместитель министра спорта республики Игорь Головин "Интерфаксу".

"Изначально 33 шло, а сейчас уже по 68 разбирательство идет. Это большой костяк, не хотелось бы терять, есть там и члены сборной России", - сказал Головин.

"Среди них есть люди, которые уже давно закончили спортивную карьеру, тренируют или давно не в спорте. Кто-то уехал в другие регионы, кото-то мы даже найти не можем, кто-то в армии служит", - сообщил он.

Ранее сообщалось, что РУСАДА заявило о множественных случаях нарушения антидопинговых правил, выявленных в одном из спортивных училищ Чувашии. Речь шла о 33 инцидентах, из которых 17 - на счету легкоатлетов.

Доклад ждут к 8 октября

Группа независимых экспертов, изучающих эти факты, должна подготовить свой доклад в первой декаде октября, сообщил Головин.

"Надеемся, что 8 октября доклад уже будет", - сказал он.

"Они (эксперты) этот доклад переведут на английский язык. Помимо РУСАДА, они планируют направить доклад и в WADA", - отметил он.

Ранее сообщалось, что по инициативе властей республики в Чувашии создана независимая группа экспертов во главе со спортивным юристом Артемом Пацевым, которые ведут расследование по фактам возможных нарушений антидопинга.

Замминистра спорта подчеркнул, что в состав экспертов вошли "люди, которые никакого отношения к Чувашской республике не имеют, ни разу здесь не были".

Нарушения связаны с запрещенным методом, а не препаратами

Головин заявил также, что вероятные множественные нарушения антидопинговых правил в Чувашии не имеют отношения к приему спортсменами запрещенных препаратов.

"Никаких запрещенных препаратов здесь не было и быть не могло, тут даже разговора об этом никакого не идет. Речь идет о запрещенном методе, применен запрещенный метод", - сказал Головин.

"В правилах WADA и РУСАДА говорится, что в течение шести часов внутривенно можно вводить любой разрешенный препарат, даже витамины, в объеме максимум 50 миллилитров. А там выяснилось, что вводился препарат объемом более 50 миллилитров. И все спортсмены как раз под это и попали. Сейчас как независимая рабочая группа выясняет, была ли это ошибка врача. Но запрещенных препаратов однозначно не было, - пояснил заместитель министра.

По его словам, возможные факты нарушений антидопинга датированы июнем 2017 года, когда в чебоксарское училище олимпийского резерва с проверкой приехали допинг-офицеры.

"Они были сотрудниками МВД. Подали в суд на врача, который как раз-таки препарат установила. Однако суд вынес оправдательный приговор", - сказал Головин.