РУСАДА выявило массовые нарушения антидопинга в Чувашии

Москва. 17 июня. INTERFAX.RU - Отдел расследований Российского антидопингового агентства (РУСАДА) выявил факты использования запрещенного метода в одном из спортивных училищ Республики Чувашия, сообщает пресс-служба РУСАДА в понедельник.

"В ходе проведенной проверки выявлены многочисленные случаи нарушения антидопинговых правил (использование запрещённого метода) спортсменами Республики Чувашия. Опрошено более 140 человек. По результатам проверки выявлено более 60 случаев возможного нарушения антидопинговых правил спортсменами и персоналом спортсмена", - говорится в сообщении.

Проверка проходила в период с июня 2017 по июнь 2019 года.

Сейчас по 33 спортсменам планируется открытие дел о возможном нарушении антидопинговых правил, среди них: 17 случаев в легкой атлетике, три случай в самбо, пять - в велоспорте, два - в биатлоне, и по одному случаю в спортивной гимнастике, боксе, в вольной борьбе, в лыжных гонках, а также в легкой атлетике в спорте глухих и в легкой атлетике для спортсменов с лиц с поражением опорно-двигательного аппарата.