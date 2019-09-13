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ФИФА дисквалифицировала бывшего главного болельщика России

Москва. 13 сентября. INTERFAX.RU - Судебная палата комитета по этике ФИФА отстранила от футбола на два года бывшего руководителя Всероссийского объединения болельщиков Александра Шпрыгина. Об этом сообщила пресс-служба федерации.

Заявления, которые он делал в СМИ, и его публикации в соцсетях в период 2014-2015 годов, нарушили кодекс этики ФИФА, так как содержали диффамцию и дискриминацию.

С 13 сентября в течение двух лет Шпрыгину будет запрещено заниматься любой деятельностью, связанной с футболом. Также он был оштрафован на 10 тысяч швейцарских франков.

Шпрыгин возглавлял Всероссийское объединение болельщиков с 2007 по 2016 год.

На чемпионате Европы по футболу 2016 года Шпрыгин оказался вовлечен в скандал, связанный с потасовками российских и английских болельщиков в Марселе. Его и других функционеров ВОБ выдворили из Франции, несколько дней спустя он туда вернулся и его выдворили повторно.

В сентябре 2016 года ВОБ исключили из Российского футбольного союза. В том же месяце деятельность объединения была заморожена.

ФИФА Александр Шпрыгин Всероссийское объединение болельщиков

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