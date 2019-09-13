Россия победила Белоруссию в матче ЧЕ по волейболу

Москва. 13 сентября. INTERFAX.RU - Волейболисты сборной России добились победы над национальной командой Белоруссии в матче второго тура группового этапа чемпионата Европы.

Результат встречи, прошедшей в словенской Любляне, - 3:1 (23:15, 25:17, 25:22, 25:10) в пользу россиян.

Сборная России возглавила группу С, набрав 6 очков. Белоруссия, проиграв два стартовых матча, находится на пятом месте.

ЧЕ-2019 проходит с 12 по 29 сентября сразу в нескольких странах - во Франции, Словении, Бельгии и Нидерландах. Следующую игру сборная России проведет с Македонией в субботу. Начало – 18:30 мск.

Россия является действующим чемпионом континента.